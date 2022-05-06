06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Teslim olan terörist itiraf etti! PKK kız çocuklarını hedef alıyor

Teslim olan terörist itiraf etti! PKK kız çocuklarını hedef alıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2022 13:03
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içinde ve dışında düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Güvenlik güçlerine teslim olan bir örgüt üyesi dağılma sürecine giren PKK'nın özellikle kız çocuklarını hedef aldığını söyledi, kaçırılan çocukların uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkta kullanıldığını anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK kız çocuklarını hedef alıyor
PKK kız çocuklarını hedef alıyor
İç savaş hamlesi mi?
İç savaş hamlesi mi?
Annesine 4 yıl hapis talebi!
Annesine 4 yıl hapis talebi!
66 saat suda nasıl hayatta kaldı?
66 saat suda nasıl hayatta kaldı?
Tuzla tersanesinde patlama!
Tuzla tersanesinde patlama!
Denizleri idama gönderen eller!
Denizleri idama gönderen eller!
Kakava Hıdırellez şenlikleri başladı!
Kakava Hıdırellez şenlikleri başladı!
HDP’li 6 provokatör gözaltında!
HDP’li 6 provokatör gözaltında!
Thodex davasında ara karar!
Thodex davasında ara karar!
Sağlıkçıların maaşları artacak mı?
Sağlıkçıların maaşları artacak mı?
CHP’liler sohbet odalarında CHP’yi eleştirdi
CHP’liler sohbet odalarında CHP’yi eleştirdi
Başkan Erdoğan’dan önemli görüşme!
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme!
Daha Fazla Video Göster