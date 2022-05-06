06 Mayıs 2022, Cuma
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Teslim olan terörist itiraf etti! PKK kız çocuklarını hedef alıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içinde ve dışında düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Güvenlik güçlerine teslim olan bir örgüt üyesi dağılma sürecine giren PKK'nın özellikle kız çocuklarını hedef aldığını söyledi, kaçırılan çocukların uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkta kullanıldığını anlattı.