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Teslim olan PKK’lı örgütün iç yüzünü anlattı: 2 buçuk sene dağda işkence gördüm

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 16:49
Ailelere bugün 6 yıl terör örgütünde kalan ve örgütten kaçarak teslim olan bir kişi bugün HDP önündeki ailelere desteğe geldi. Örgüte henüz 14 yaşında iken kandırılarak götürülen ve sonra örgüttün isteklerini kabul etmediği işin henüz 15 yaşında iken işkence görmeye başlayan genç yaşadığı işkenceleri anlattı. Annelerin ağlamaması gerektiği için bugün eyleme destek vermeye geldiğini söyleyen genç üç yıl önce örgütten kaçarak teslim olduğunu ve devletin sıcak şefkatini gördüğünü söyledi.
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