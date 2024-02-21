21 Şubat 2024, Çarşamba
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Tesadüfün böylesi! Artvin Hopa’da isimler aynı partiler farklı
Seçim süreci, kıyasıya rekabetler gibi enteresan tesadüflere de sahne oluyor. Artvin'in Hopa ilçesi o adreslerden biri. Adları soyadları aynı iki başkan adayı birbirlerine rakip oldu. AK Parti'nin belediye başkan adayının adı da Utku Cihan, CHP'nin belediye başkan adayının adı da. Hedefleri de aynı tabii. Yarışı önde bitirmek.