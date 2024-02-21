Tesadüfün böylesi! Artvin Hopa’da isimler aynı partiler farklı

Seçim süreci, kıyasıya rekabetler gibi enteresan tesadüflere de sahne oluyor. Artvin'in Hopa ilçesi o adreslerden biri. Adları soyadları aynı iki başkan adayı birbirlerine rakip oldu. AK Parti'nin belediye başkan adayının adı da Utku Cihan, CHP'nin belediye başkan adayının adı da. Hedefleri de aynı tabii. Yarışı önde bitirmek.

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