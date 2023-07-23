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Tersine göçü teşvik edecek proje masada! Memlekete Dönüş projesinin detayları

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 15:36
Başta megakent İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan nüfus yoğunluğu kentlerin sorunlarının artmasına neden oluyor. AK Parti, büyükşehirlerdeki sorunlara "dur" demek için yeni bir planı hayata geçirmek için çalışıyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak proje ise tersine göç için teşvik paketi.
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