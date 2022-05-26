Terörün kaynağı Tel Rıfat! PKK/YPG işgal ettiği bölgeden Mehmetçiğe saldırı düzenliyor

Suriye'ye yeni harekat için gözler Milli Güvenlik Kurulu'nda. Suriye’nin kuzeyinde yer alan terörün kaynağı Tel Rıfat bölgesi. PKK/YPG işgal ettiği bölgeden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede oluşturduğu noktalara saldırı düzenliyor. Olası operasyon hangi noktalara yapılacak? Tel Rıfat sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel gelişmeleri aktardı.

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