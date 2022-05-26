26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terörün kaynağı Tel Rıfat! PKK/YPG işgal ettiği bölgeden Mehmetçiğe saldırı düzenliyor

Terörün kaynağı Tel Rıfat! PKK/YPG işgal ettiği bölgeden Mehmetçiğe saldırı düzenliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2022 16:36
Suriye'ye yeni harekat için gözler Milli Güvenlik Kurulu'nda. Suriye’nin kuzeyinde yer alan terörün kaynağı Tel Rıfat bölgesi. PKK/YPG işgal ettiği bölgeden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede oluşturduğu noktalara saldırı düzenliyor. Olası operasyon hangi noktalara yapılacak? Tel Rıfat sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörün kaynağı Tel Rıfat!
Terörün kaynağı Tel Rıfat!
Hırsızın başına gelmeyen kalmadı
Hırsızın başına gelmeyen kalmadı
Amanos Dağları’nda çevre katliamı!
Amanos Dağları’nda çevre katliamı!
Anadolu Ankası-2022 nefes kesiyor!
Anadolu Ankası-2022 nefes kesiyor!
Atina İran tankerini alıkoydu
Atina İran tankerini alıkoydu
5 PKK’lı etkisiz hale getirildi
5 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Elektrik kesintisi için rekor ceza
Elektrik kesintisi için rekor ceza
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İBB’den 7 milyon liralık enstrüman ihalesi!
İBB’den 7 milyon liralık enstrüman ihalesi!
Yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Ensar Vakfı’ndan 7 iddiaya cevap
Ensar Vakfı’ndan 7 iddiaya cevap
Daha Fazla Video Göster