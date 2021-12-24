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Terörün finansmanına darbe! 770 örgüt üyesinin mal varlığı donduruldu

A Haber
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Giriş: 24.12.2021 08:58
Terör örgütleri, FETÖ, DHKP-C, PKK/KCK ve DEAŞ’ın para kaynaklarına yönelik önemli bir adım atıldı. Örgütlerin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 770 kişinin mal varlıkları donduruldu. O isimler arasında 15 Temmuz darbe girişimini yöneten firari, Adil Öksüz ile FETÖ'cü eski cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz de var. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi terörist Nurettin Demirtaş ile FETÖ ile bağlantılı Niagara Vakfı da mal varlıkları dondurulanlar listesinde.
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