Terörsüz Türkiye’de sıradaki adım ne? Hangi plan devreye girecek?

Terör örgütü PKK, İmralı’da yatan elebaşı Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıya karşılık olarak 5-7 Mayıs’ta kongreyi topladığını açıklamıştı. Dün terör örgütü PKK kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayının katılan akademisyen Zakir Avşar değerlendirdi.

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