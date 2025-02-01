01 Şubat 2025, Cumartesi
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Terörle mücadeleye teknolojik destek! Yerli ve milli radarla anlık takip
Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de terör operasyonları aralıksız devam ediyor. Mehmetçik, tüm bu operasyonlarda yerli ve milli imkanlarla üretilmiş birçok silahı etkin bir şekilde kullanıyor. Hem insansız hava araçları hem de radarlar, termal kameralar, sinyal karıştırıcı ve hava savunma sistemleri askerlerimizin elini rahatlatıyor. İşte o teknolojik imkanlar…