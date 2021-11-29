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Terörle mücadelede savunma değil taarruz dönemi! 40 yıllık terör çıbanının sonu geldi!

A Haber
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Giriş: 29.11.2021 16:32
Terörle mücadelede her geçen gün örgüte ağır darbe vuruluyor. Özellikle arananlar listesinden çok sayıda terörist yok edildi. 2021'de SİHA'lar 40 bin saat uçtu. 11 ayda yurt içi ve dışında 2 bin 435 PKK’lı öldürüldü. 2021 yılında arananlar listesinden 67 terörist etkisiz hale getirildi. Kırmızı listeye 4 senede 32 çizik. 5 yılda 32 bin 910 PKK/YPG’li öldürüldü. Yurt içinde kalan PKK'lı sayısı 170'e indi. Yapılan operasyonlarla PKK’dan kaçış arttı, örgüte katılım azaldı. Öte yandan son günlerde ABD’den Suriye'deki terör örgütüne 100 tır silah yardımı. 2021 yılı terör örgütünün nasıl çöküş yılı oldu? Örgüte katılım nasıl azaldı? PKK’nın sözde lider kadrosundaki hangi teröristler öldürüldü? Operasyonlarla ilgili ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.
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