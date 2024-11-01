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Terörle mücadelede kritik gün!

Terörle mücadelede kritik gün!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 21:32
Başkan Erdoğan, İstanbul'daydı bugün. ırak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani'yi kabul etti. Bölgesel konular ve terörle mücadelenin kapsamlı olarak ele alındığı bir görüşmeydi. Erdoğan, Es Sudani'ye terör örgütlerinin bölge için güvenlik riski oluşturduğunu söyledi. Terör örgütleri ile mücadele, iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini özelikle vurguladı. Kritik görüşme sürerken, aynı dakikalarda Mehmetçik operasyondaydı. Hem Suriye hem de Irak’ın kuzeyinde terör yuvaları yerle bir edildi.
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