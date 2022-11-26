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Teröristlerin tünel ağı! Tel Rıfat tünellerle sarıldı

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Giriş: 26.11.2022 11:24
Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklığında bulunan Tel Rıfat’ta işgalin ardından çalışmalara başlayan terör örgütü ilçe ve çevresini çevresindeki alanları tünel şebekesiyle sardı. Hava saldırılarından korunmak, cephe hatlarına silah taşımak için edilen tünellerin genişliği ise 1,5 metreyi, yüksekliği 2 metreyi buluyor. Terör örgütü tünel giriş-çıkışlarını güvenli bölgelere saldırı düzenlemek için de kullanıyor.
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