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14.11.2019

Teröristlerin korkulu rüyası "PÖH"

Yurt içi ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri zorlu görevlere nasıl hazırlanıyor? Ekibimiz PÖH'lerin bir günlük eğitimlerine konuk oldu tatbikatlarını izledi. İşte A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve kameraman Can Tanrıöver'in İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde geçirdiği bir günü ve A Haber kameralarına yansıyan çok özel görüntüler...

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