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Teröristlerin 8 katlı mağarası imha edildi! Mağarada 17 patlayıcı düzeneği ele geçirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 14:35
Güncelleme:04.01.2024 14:38
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teröristlerin inlerine girmek için Bitlis kırsalında sahaya çıktı. Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın operasyonunda 8 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi el yapımı patlayıcılar imha edildi.

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