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Teröristlere 'Pençe' darbesi: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 02.07.2023 13:14
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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