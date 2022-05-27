27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Teröristlere Pençe darbesi: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Teröristlere Pençe darbesi: 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2022 14:22
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
PKK’ya Pençe darbesi: 16 terörist etkisiz!
PKK'ya "Pençe" darbesi: 16 terörist etkisiz!
Dedeağaç üzerinden plan ne?
Dedeağaç üzerinden plan ne?
İstanbul’da kritik 3’lü zirve!
İstanbul'da kritik 3'lü zirve!
CHP’li Bakırköy Belediyesi zabıtası yine fuar bastı! Hazırlanan tepki karşısında şaşkına döndüler
CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtası yine fuar bastı! Hazırlanan tepki karşısında şaşkına döndüler
Darbeciler CHP listesinden aday oldu!
Darbeciler CHP listesinden aday oldu!
’’Bu alanı kesinlikle imara açmıyoruz’’
''Bu alanı kesinlikle imara açmıyoruz''
Rum katliamının tanığı A Haber’de!
Rum katliamının tanığı A Haber’de!
Muhafız subayı A Haber’de!
Muhafız subayı A Haber’de!
3 ceset bulundu! A Haber olay yerinde
3 ceset bulundu! A Haber olay yerinde
7 terörist etkisiz hale getirildi
7 terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 1960 Derbesi’nin 62’nci yıl dönümü
27 Mayıs 1960 Derbesi'nin 62'nci yıl dönümü
Operasyon ne zaman başlayacak?
Operasyon ne zaman başlayacak?
Daha Fazla Video Göster