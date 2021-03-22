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Teröristlerden Suriye'de kirli oyun

A Haber
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Giriş: 22.03.2021 17:11
Güncelleme:22.03.2021 17:32
Teröristler Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa Bölgesi'nin farklı noktalarında yangın çıkararak, bölgeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor. Kirli taktiği uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Arslan, "Tamamen provokatif bir eylem" ifadelerini kullandı.
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