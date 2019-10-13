Teröristlerden Akçakale'de Türk bayrağı asılı binaya havanlı saldırı |Video

Barış Pınar'ı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Tel Abyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'den atılan bir havan mermisi, Akçakale'de Türk bayrağı asılı eve isabet etti. Bölgeden sıcak görüntüler...

Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri yerle bir edilirken PKK/PYD-YPG'li teröristler ise sivilleri vuruyor. Bugün, Tel Abyad'dan atılan bir roket Akçakale'nin Fatih Sultan Mahallesi'nde Türk bayrağı asılı bir eve düştü. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.

Bölgeye çok güvenlik güçleri sevk edildi.