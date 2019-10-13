13 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.10.2019

Teröristlerden Akçakale'de Türk bayrağı asılı binaya havanlı saldırı |Video

Barış Pınar'ı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Tel Abyad kentindeki teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'den atılan bir havan mermisi, Akçakale'de Türk bayrağı asılı eve isabet etti. Bölgeden sıcak görüntüler...

Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri yerle bir edilirken PKK/PYD-YPG'li teröristler ise sivilleri vuruyor. Bugün, Tel Abyad'dan atılan bir roket Akçakale'nin Fatih Sultan Mahallesi'nde Türk bayrağı asılı bir eve düştü. İlk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.
Bölgeye çok güvenlik güçleri sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Teröristlerden Türk bayrağı asılı binaya havanlı saldırı
Teröristlerden Türk bayrağı asılı binaya havanlı saldırı
YPG yine sivilleri hedef aldı! Atılan havan Türk bayrağının asılı eve isabet etti
YPG yine sivilleri hedef aldı! Atılan havan Türk bayrağının asılı eve isabet etti
Canlı yayında gazetecilere havan mermisi atıldı
Canlı yayında gazetecilere havan mermisi atıldı
Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
BAE kanalında kirli operasyon!
BAE kanalında kirli operasyon!
Batı medyasının DAEŞ yalanlarına tokat gibi cevap!
Batı medyasının DAEŞ yalanlarına tokat gibi cevap!
Ünlü sanatçı Yusuf Güney, Mehmetçik için söyledi! ''Ölürüm Türkiyem''
Ünlü sanatçı Yusuf Güney, Mehmetçik için söyledi! ''Ölürüm Türkiyem''
Başkan Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Türkiye'den DEAŞ'lı tutuklularla ilgili açıklama
Türkiye'den DEAŞ'lı tutuklularla ilgili açıklama
Resulayn'da sıcak çatışma anları kamerada!
Resulayn'da sıcak çatışma anları kamerada!
'Barış Pınarı' şehitlerine son veda
'Barış Pınarı' şehitlerine son veda
Daha Fazla Video Göster