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Teröristler sarı torbada! MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Teröristler sarı torbada! MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 20:30
Mehmetçiğin sınır ötesinde terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Metina ve Kandil bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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5 terörist sarı torbada!
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