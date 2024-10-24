Teröristler kimlerin taşeronu?

TUSAŞ’a terör saldırısının arkasında hangi güçler var? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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