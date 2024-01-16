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Teröristler kazdığı çukuru A Haber görüntüledi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 17:50
Suriye sınırına dönelim şimdi de A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Mehmet Ali Bağ teröristlerin çukur kazdığı anları görüntülemişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Meclis'teki konuşmasında "Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini pençe-kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu. " dedi. Son durumu ise A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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