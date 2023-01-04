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Teröristler hangi Avrupa ülkelerine gitti?

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Giriş: 04.01.2023 16:16
İçişleri Bakanlığı, terör listesini güncelledi. Teröristler özellikle Avrupa ülkelerinde bulunuyor. Peki, hangi terör örgütünün kilit isimleri hangi ülkede? A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu detayları aktardı.
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