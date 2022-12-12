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Teröristler böyle teslim oldu

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Giriş: 12.12.2022 10:11
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle ve teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Teröristlerin inlerine giren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröriste hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Kaçamayacaklarını anlayan teröristler ise çareyi teslim olmakta buldu.
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Teröristler böyle teslim oldu
Teröristler böyle teslim oldu
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