Teröristler böyle teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle ve teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Teröristlerin inlerine giren Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröriste hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Kaçamayacaklarını anlayan teröristler ise çareyi teslim olmakta buldu.

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