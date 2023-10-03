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Teröristler Ankara’ya gelirken hangi güzergahı kullandı?

A Haber
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Giriş: 03.10.2023 10:35
Ankara’daki terör saldırısı nasıl gerçekleşti? Ankara’ya nereden geldiler? Sabah Gazetesi muhabiri Halit Turan, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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