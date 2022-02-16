16 Şubat 2022, Çarşamba
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Teröristle fotoğrafları çıkan HDP’li Semra Güzel için yarın kritik gün
HDP’li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için karma komisyon yarın toplanarak kararını verecek. Ardından konu Genel Kurul gündemine getirilerek son söz söylenecek. Teröristle fotoğrafları kamuoyuna yansıyan Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.