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Teröristle fotoğrafları çıkan HDP’li Semra Güzel için yarın kritik gün

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Giriş: 16.02.2022 13:15
HDP’li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için karma komisyon yarın toplanarak kararını verecek. Ardından konu Genel Kurul gündemine getirilerek son söz söylenecek. Teröristle fotoğrafları kamuoyuna yansıyan Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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