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Teröristle fotoğrafı çıkan HDP’li vekil Semra Güzel nerede? Savunmaya neden gelmiyor?

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 10:33
Güncelleme:02.02.2022 10:33
TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere bugün tekrar toplanacak. Peki, HDP'li vekil savunmaya gelecek mi? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktaracak.
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