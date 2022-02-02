02 Şubat 2022, Çarşamba
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Teröristle fotoğrafı çıkan HDP’li vekil Semra Güzel nerede? Savunmaya neden gelmiyor?
TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere bugün tekrar toplanacak. Peki, HDP'li vekil savunmaya gelecek mi? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktaracak.