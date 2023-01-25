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Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete çağrı: Birleşin, onlarla biriz! Saklandığı delikten seslendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2023 09:47
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Muhalefete çağrıda bulunan terörist Duran Kalkan, "İyi birleşsinler. Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." dedi. Daha önce de 6'lı masaya "birleşin" çağrısı yapan Kalkan, "Çok kritik bir dönemdeyiz. Erdoğan da söylüyor 'Daha bunlar iyi günleriniz' diyor. Daha büyük şeylerle karşılaşabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.
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