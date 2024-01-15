"Teröristan" kurma planında kim kiminle? Metina PKK için neden kritik bölge?

PKK'ya kim tetik çektiriyor? Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karışıklık kimin işine gelir? Akademisyen - Emekli Kurmay Albay Dr. Cüneyt Küsmez, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN