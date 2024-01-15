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"Teröristan" kurma planında kim kiminle? Metina PKK için neden kritik bölge?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 16:32
PKK'ya kim tetik çektiriyor? Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karışıklık kimin işine gelir? Akademisyen - Emekli Kurmay Albay Dr. Cüneyt Küsmez, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Teröristan kurma planında kim kiminle?
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