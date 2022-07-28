Terörist Hatice Hezer eski HDP Milletvekili Tuba Hezer'in kardeşi

Süleymaniye'de öldürülen terörist Hatice Hezer'in eski HDP milletvekili Tuba Hezer'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. Teröristin ablası Tuba Hezer Öztürk 25. ve 26. dönemlerde Van’dan HDP milletvekilliği yaptı. 2016 yılında hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçtı. Tuba Hezer’in vekilliği Meclis tarafından düşürüldü. Tuba Hezer vekilliğinin düşürülmesinden 3 ay sonra 2017 yılında vatandaşlıktan çıkarıldı.

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