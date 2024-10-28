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Terörist Fetullah Gülen öldü! FETÖ karıştı... A Haber'de anlattıl

Terörist Fetullah Gülen öldü! FETÖ karıştı... A Haber'de anlattıl

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 13:17
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütü neler bekliyor? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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