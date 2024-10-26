Terörist başı Gülen Hristiyan gibi gömüldü

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreninde ilginç detaylar göze çarptı. Helallik alınmadı. Tekbir getirilmedi ve terörist Gülen bir Hristiyan gibi gömüldü.

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