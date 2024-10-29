29 Ekim 2024, Salı
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Teröre karşı GÖKBEY envanterde! Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'ta önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, terörün kaynağında bertaraf edileceğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan, "Terör örgütüne ağır darbe indirdik. Saldırılar PKK'nın son çırpınışları." dedi. Başkan Erdoğan, 'Çelik Kubbe'nin yapılacağını vurgularken, "Onların Demir Kubbe'si varsa bizim de Çelik Kubbe'miz var." ifadelerini kullandı. GÖKBEY'in özellikleri de dikkat çekerken Başkan Erdoğan, GÖKBEY'in üzerine şehit Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı.