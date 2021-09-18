Teröre havadan karadan müdahale! MİT buluyor TSK vuruyor

Türkiye terör örgütleriyle mücadelede doludizgin yoluna devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koordineli çalışmaları, örgüte büyük darbe vurmuş durumda. A Haber son yapılan operasyonları ve Türkiye'nin terörle mücadelesini uzman isimlere sordu. İşte SDE Başkanı emekli tümgeneral Dr. Güray Alpar ile Terör ve Güvenli Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’ın öne çıkan açıklamaları…

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