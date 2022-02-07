07 Şubat 2022, Pazartesi
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Teröre Eren-Kış darbesi! Son 9 günde 5 ayrı operasyon başlatıldı
Yurt içindeki terör kalıntılarının süpürülmesi ve terörü ülke gündeminden çıkarmak için başlatılan "Eren-Kış" operasyonlarına hız verildi. Güvenlik güçleri 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında farklı bölgelerde toplam 5 yeni operasyonun daha düğmesine bastı. Geçtiğimiz yıl 7 Kasım'da başlatılan Eren-Kış operasyonlarında ise bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi.