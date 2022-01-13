Terörden kurtulan belediyelerde yatırım dönemi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, terör bağlantıları nedeniyle birçok HDP'li belediye başkanı, görevden alındı. Yerlerine ise kayyum tayin edildi. Terör örgütlerine aktarılan paralar, kent sakinleri için harcanmaya başladı. Yapılan yatırımlarla şehirler, yepyeni bir görünümü kavuştu. Aradan geçen sürede neler değişti? İlçe sakinleri hizmetlerden memnun mu? Detaylar dosya haberimizde...

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