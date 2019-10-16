Terörden kurtarılan Resulayn'da çatışma anları kameralara yansıdı

Türkiye'nin Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 8. gününde başarılı şekilde devam ederken terörden kurtarılan yerlerden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtarılan Resulayn'dan yeni görüntüler geldi. Meskun mahalde yapılan ve terör örgütlerinin kökünü kazıyan çatışma anları anbean kameralara yansıdı.