BİZE ULAŞIN
16.10.2019
Terörden kurtarılan Resulayn'da çatışma anları kameralara yansıdı
Türkiye'nin Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 8. gününde başarılı şekilde devam ederken terörden kurtarılan yerlerden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtarılan Resulayn'dan yeni görüntüler geldi. Meskun mahalde yapılan ve terör örgütlerinin kökünü kazıyan çatışma anları anbean kameralara yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.