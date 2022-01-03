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Terörden kaydı olan bir kişi Muhtarlık Müdürlüğü'nde işe alındı! İBB kimlik bilgilerini deşifre ettiği kadın muhtar suç duyurusunda bulundu

A Haber
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Giriş: 03.01.2022 11:35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde terör suçlarından kaydı bulunan bir kişinin işe başladığı ortaya çıktı. Muhtarlar "Başımıza bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu'dur" dedi. İBB’nin kimlik bilgilerini deşifre ettiği kadın muhtar İBB hakkında suç duyurusunda bulundu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan muhtar Cavide Karakülah gelişmeleri değerlendirdi.
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