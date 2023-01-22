Terörden arındırılan Şırnak küllerinden doğdu

Terörden arındırılan Şırnak'ta huzur dolu bir yaşam inşa edildi. Yapılan yatırımlarla kentin yüzde 70'i yenilendi. Eğitime verilen önem ve gençlerin sosyal olanakları arttı. Sağlık alanında ise yeni hastanaler teknoloji ile donatıldı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, tüm bu yenilikleri sizler için haberimize taşıdı.

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