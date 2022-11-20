20 Kasım 2022, Pazar
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Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!
Türkiye'ye ait çok sayıda savaş uçağı, terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de yer alan mevzilerini vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin ilk görüntüleri paylaştı