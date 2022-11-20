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Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!

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Giriş: 20.11.2022 02:19
Türkiye'ye ait çok sayıda savaş uçağı, terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de yer alan mevzilerini vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin ilk görüntüleri paylaştı
Terör yuvaları yerle bir ediliyor!
Terör yuvaları yerle bir ediliyor!
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