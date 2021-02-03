"Terör sevici Kemal Kılıçdaroğlu!" Boğaziçi'ndeki provokatörleri "Türkiye'nin evlatları" olarak tanımladı!

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda polise taş atarak saldıran provokatörler için "Türkiye'nin evlatları" kavramını kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu tanımlaması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan sert tepki geldi. Ünal Kılıçdaroğlu için "terör sevici" ifadesini kullandı.