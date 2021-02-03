03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Terör sevici Kemal Kılıçdaroğlu!" Boğaziçi'ndeki provokatörleri "Türkiye'nin evlatları" olarak tanımladı!

"Terör sevici Kemal Kılıçdaroğlu!" Boğaziçi'ndeki provokatörleri "Türkiye'nin evlatları" olarak tanımladı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2021 00:50
Güncelleme:03.02.2021 00:50
Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda polise taş atarak saldıran provokatörler için "Türkiye'nin evlatları" kavramını kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu tanımlaması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan sert tepki geldi. Ünal Kılıçdaroğlu için "terör sevici" ifadesini kullandı.
Terör sevici Kemal Kılıçdaroğlu!
"Terör sevici Kemal Kılıçdaroğlu!"
Kadıköy'de polis aracını taşladılar! Skandal görüntüler
Kadıköy'de polis aracını taşladılar! Skandal görüntüler
Burada Allah'a savaş açılmıştır!
Burada Allah'a savaş açılmıştır!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni paylaşım
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni paylaşım
Bakan Soylu'dan flaş Boğaziçi açıklaması
Bakan Soylu'dan flaş Boğaziçi açıklaması
104 Boğaziçi provokatörü gözaltına alındı
104 Boğaziçi provokatörü gözaltına alındı
Bakan Soylu'dan Telegram açıklaması
Bakan Soylu'dan Telegram açıklaması
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
İzmir'de can kaybı 2'ye yükseldi
İzmir'de can kaybı 2'ye yükseldi
Boğaziçi'ndeki provokatörler canlı yayında gözaltına alındı
Boğaziçi'ndeki provokatörler canlı yayında gözaltına alındı
Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor
"Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor"
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'anayasa' açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'anayasa' açıklaması
Daha Fazla Video Göster