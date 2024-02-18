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Terör partisi DEM'in alçak "İstanbul Havalimanı" provokasyonu elinde patladı! Valilik'ten yanıt: En hafif tabirle art niyetli

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Giriş: 18.02.2024 22:38
Terörün siyasi uzantısı DEM Parti, skandal bir provokasyona imza attı. Sosyal medyada servis edilen görüntülerde bir kişi annesinin Türkçe bilmediği için İstanbul Havalimanı’nda hizmet alamadığını ve 2 buçuk saat rehin kaldığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir vatandaşla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
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