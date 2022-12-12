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Terör örgütünün ‘Cezaevi Yapılanması’na operasyon:  22 gözaltı

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Giriş: 12.12.2022 09:25
İstanbul merkezli beş ilde terör örgütü DHKP-C’nin ‘Cezaevi Yapılanması’na operasyon düzenlendi. 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
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