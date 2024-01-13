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Terör örgütüne kim, neden destek veriyor?

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Giriş: 13.01.2024 14:16
Irak’ın kuzeyinde Metina’daki üs bölgesine bölücü terör örgütü PKK’nın sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehir oldu. Yaşanan çatışmada 4 kahraman Mehmetçik de yaralandı.
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Terör örgütüne kim, neden destek veriyor?
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