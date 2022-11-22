22 Kasım 2022, Salı
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Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları"
Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından hudut birlikleri tarafından "cezalandırma atışları" yapılıyor. Detayları A Haber muhabirleri aktardı.