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Terör örgütü YPG-PKK'dan kalleş saldırı: Atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

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Giriş: 11.06.2023 18:13
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü. Kalleş saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
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