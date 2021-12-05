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Terör örgütü ve rejim Suriye'de ne istiyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 05.12.2021 18:58
Hem Esad rejimi hem de PKK/PYD terör örgütü, bölgede yeni bir hamlenin peşinde. Suriye'deki aşiretlerle normalleşme çabası bugünlerde asıl amaçları. Yıllardır Suriye deki aşiretlere acı çektiren rejim ve terör örgütü bölgede rol oynayan dış aktörlerin talepleri ile hareket ediyor. İşte bölgedeki çıkar savaşının perde arkası
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