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Terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye 2.dalga operasyon: 7 şebeke üyesi yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2022 09:49
Terör örgütü üyelerini sahte pasaport ve sahte evraklarla yurt dışına kaçıran şebekeye ikinci dalga operasyon yapıldı. Yedi kişi gözaltına alındı.
2.dalga operasyon! 7 şebeke üyesi yakalandı
2.dalga operasyon! 7 şebeke üyesi yakalandı
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