19 Mart 2022, Cumartesi
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Terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye 2.dalga operasyon: 7 şebeke üyesi yakalandı
Terör örgütü üyelerini sahte pasaport ve sahte evraklarla yurt dışına kaçıran şebekeye ikinci dalga operasyon yapıldı. Yedi kişi gözaltına alındı.