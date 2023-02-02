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Terör örgütü son 3 günde 55 genci alıkoydu! Masumları zorla dağa götürdüler

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 08:54
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke ilinde işgal ettiği bölgelerde son 3 günde çoğu Arap 55 genci daha zorla örgüte kattı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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