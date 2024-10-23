Terör örgütü silah bırakır mı?

Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan'ın mesajlarının kodları neler? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi.

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