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Terör örgütü silah bırakır mı?

Terör örgütü silah bırakır mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 13:12
Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan'ın mesajlarının kodları neler? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi.
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