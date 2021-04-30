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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonları ile 'Eren Cudi-Besta' operasyonları ile askeri hareketlilik sürüyor. Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'ndaki operasyon sırasında gece aydınlatma fişekleri kullanarak, teröristleri takibe aldı.