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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik

DHA
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Giriş: 30.04.2021 10:23
Güncelleme:30.04.2021 10:32
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonları ile 'Eren Cudi-Besta' operasyonları ile askeri hareketlilik sürüyor. Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'ndaki operasyon sırasında gece aydınlatma fişekleri kullanarak, teröristleri takibe aldı.
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