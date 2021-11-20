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Terör örgütü PKK'ya "pençe" darbesi: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi

AA
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Giriş: 20.11.2021 11:17
TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi. Komandoların zorlu arazi şartlarında ilerleyişi ve dar tünellerden girilen terör sığınakları, harekatlara yönelik paylaşılan yeni görüntülere yansıdı.
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