20 Kasım 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Terör örgütü PKK'ya "pençe" darbesi: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi. Komandoların zorlu arazi şartlarında ilerleyişi ve dar tünellerden girilen terör sığınakları, harekatlara yönelik paylaşılan yeni görüntülere yansıdı.